Napoli | Gattuso non tramonta | i dettagli della proposta di contratto

Sky - Ugolini : il Napoli ha l’accordo con Gattuso : Intervenuto durante il post partita, Massimo Ugolini (Sky) si è soffermato sull’attuale situazione di Carlo Ancelotti: ”Situazione difficile, il Napoli ha un accordo con Gattuso. E’ ovvio che l’accelerata è stata profonda, ma lo continuo a ripetere fino alla noia. Ci fu un caso simile con Gasperini, che stava per partire alla volta di Napoli. Ma quella volta ADL fece di tutto per tenere Mazzarri. Non sarei comunque ...

Panchina Napoli - sempre più Gattuso : l’indizio arriva da San Siro : Novità importanti sulla Panchina del Napoli: si allontana Ancelotti, prende quota il nome di Gattuso: le ultime Gennaro Gattuso è sempre più vicino a sostituire Carlo Ancelotti sulla Panchina del Napoli. Un indizio in merito arriva da Gianluca Di Marzio, inviato a Milano di Sky Sport. L’esperto di mercato riporta che Gattuso, che aveva chiesto un biglietto per Inter-Barcellona insieme al proprio collaboratore Riccio, non si sarebbe poi ...

Sky : trovato accordo di massima tra Napoli e Gattuso : In collegamento dal San Paolo, Massimo Ugolini ha raccontato, a Sky le ultime novità in casa Napoli. Il destino di Ancelotti sembra segnato, ha detto. Gattuso ha raggiunto un accordo di massima con il Napoli. La squadra è arrivata in silenzio, solo qualche sorriso da parte di Carlo Ancelotti. C’è la curiosità di sapere come sarà interrotto il rapporto, ha detto Ugolini, se con un esonero da parte del presidente, o con una decisione consensuale. ...

Napoli - De Laurentiis ha deciso : Gattuso dopo la Champions : Il Napoli si prepara al cambio di allenatore: Ancelotti lascerà dopo la Champions League, Gattuso è pronto Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso. Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore del Napoli, sostituendo così Carlo Ancelotti a causa dei risultati deludenti ottenuti in questo avvio di stagione sulla panchina azzurra. Il cambio di allenatore avverrà dopo la partita contro il Genk, che chiude la fase a gironi di Champions League. ...

Ancelotti esonerato?/ Napoli - Gattuso nuovo allenatore : 4-3-3 e Lozano punto fermo? : Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli? Valuta anche dimissioni: Rino Gattuso pronto a subentrare dopo la partita di Champions contro Genk. I retroscena

SKY – Accordo di massima tra Gattuso e ADL - allenatore molto vicino al Napoli : SKY – Accordo di massima tra Gattuso e ADL, è tutto confermato Massimo Ugolini, in diretta dal San Paolo, ha confermato le ultime voci che vedrebbero Gennaro Gattuso ad un passo dalla panchina del Napoli. Il giornalista di Sky ha ribadito: ”Contatto prolungato e recente con Rino Gattuso. Accordo formalmente raggiunto, la storia e la prudenza ci insegna che fino a quando non si mette la firma sul contratto. Una vittoria roboante di ...

Gattuso-Napoli - sprint per il primo regalo di gennaio : Gattuso-Napoli: tutto pronto. Tempo appena per Napoli-Genk di stasera, poi via alla nuova era napoletana. ADL lavora già per regalargli il primo colpo. Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti (Getty Images)Fuori Carlo Ancelotti, dentro Gennaro Gattuso. Tempo appena per Napoli-Genk di stasera, poi via al ribaltone. Il quale avverrà indipendentemente dal risultato, a causa di uno spogliatoio […] L'articolo Gattuso-Napoli, sprint per il primo ...

Napoli-Genk - la partita surreale : Gattuso aspetta nella casa di Milano : «Un mercoledì da leoni», recitava un vecchio slogan televisivo per la Champions League. Ma anche il martedì che sta vivendo il Napoli non è di certo da agnellini. Di...

Dal ritiro - alle multe - a Gattuso : le tormentate vigilie Champions del Napoli : Questa sere il Napoli si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions contro il Genk. Partita fondamentale per il passaggio del turno, passaggio che non è ancora matematico. Al Napoli manca ancora un punto. Eppure da giorni non si parla minimamente del Genk. Incredibilmente, alla vigilia di una partita decisiva, filtrano notizie sul possibile – secondo più quotidiani certo – arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra. Una ...

Pedullà : Gattuso ha ascoltato Mendes. Ha aspettato un’occasione unica ed è arrivato il Napoli : “La legge di Gattuso è questa: vai dove ti portano le convinzioni, non semplicemente il cuore. Il Napoli è una convinzione, una conversione totale. Dal suo punto di vista, il giusto premio dopo la sofferenza dell’addio al Milan”. Esordisce così, sul Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà, parlando della successione ormai quasi certa di Gattuso ad Ancelotti, sulla panchina del Napoli. Dopo l’addio sofferto al Milan, Ringhio ha ...

Biscardi : ”Napoli - con Gattuso nuovo ciclo e nuovi acquisti” : Maurizio Biscardi,ai microfoni di Radio Sportiva durante al trasmissione ‘Microfono Aperto, ha parlato di vari argomenti ed anche della situazione attuale del Napoli e di Ancelotti che potrebbe cedere il suo posto sulla panchina della squadra azzurra a Gattuso. Queste le sue parole: SU ANCELOTTI: Sodalizio destinato a concludersi, siamo arrivati al termine di un ciclo e della sua avventura a Napoli. Con Gattuso si aprirà un ...

Napoli - De Laurentiis-Gattuso : incontro domenica scorsa alla Filmauro : Napoli, gara importante per i partenopei per la qualificazione in Champions e Ancelotti è sempre più vicino all’addio Sembra che non ci sia nessuna possibilità di un riavvicinamento, anzi. Con molta probabilità all’indomani della gara contro il Genk il Napoli e mister Ancelotti si diranno addio. Una separazione che è nell’aria già da tempo e che ora potrebbe diventare realtà. Come riporta l’edizione odierna de La ...

Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli anche in caso di qualificazione : arriva Gennaro Gattuso? : La distanza tra Carlo Ancelotti e lo spogliatoio partenopeo è diventata abissale, così come certifica la crisi di risultati degli ultimi due mesi. Se fino a qualche settimana fa il tecnico poteva contare sulla protezione del presidente De Laurentiis, adesso emergono altri fattori che lo spingono all

Napoli. De Laurentiis intenzionato a svoltare con l’ingaggio di Gattuso : L’avventura di Ancelotti a Napoli è giunta al capolinea. La sfida Napoli-Genk potrebbe essere la gara dei saluti. Aurelio De