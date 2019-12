anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Unnella città delle Luci d’artista: Il progetto, promosso da Blam, in collaborazione con l’associazione Inner WheelC.A.R.F, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Banca Campania Centro, con il supporto del Comune di, sarà presentato giovedì 12 dicembre, alle ore 11.00, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, alla presenza dell’Assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Domenico De Maio. La prima installazione temporanea luminosa prenderà vita in Largo Plebiscito, nell’area antistante l’ex chiesa dei Morticelli trasformata in un laboratorio urbano creativo da Dicembre 2018. L’obiettivo è costruire nel tempo una mappa di interventi capaci di ilre luoghi del centro storico diper svelarli sotto una nuova luce, con la prospettiva di attivare un percorso partecipato ...

anteprima24 : ** #Lumina, un bando per il primo #Museo luminoso di ##Salerno ** -