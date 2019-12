Diletta Leotta Instagram | look “mozzafiato” per giocare a calcio | «Vedo 3 palloni!»

urbanpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) La conduttrice sportivasuè seguita da oltre 5 milioni di followers. Ogni giorno la bellissima showgirl condivide con i suoi ammiratori momenti della sua vita. Poche ore faha pensato bene di mostrare loro il suo outfit del giorno. Lasi è vestita sportiva per potera pallone. Naturalmente il completino aderente ha scatenato la già fervida immaginazione dei suoi seguaci. In molti hanno iniziato a vedere diversi “palloni” in campo. Non c’è nulla da fare, le curve dellasono davvero da sballo e ogni volta lasciano tutti senza parole. Leggi anche –>, décolleté strizzato nel micro top: «Meravigliosa!»: curve da sballo La bellissimaama moltissimo fare sport e così ha deciso di dedicarsi anche al. Prima di iniziare a, la...

PiotrSobociski : RT @Avanti_1989: Diletta Leotta ;) Fot. - Avanti_1989 : Diletta Leotta ;) Fot. - iltifososocial : Tripletta e pallone (i) portato a casa per Diletta Leotta ?? ?? ?? #dilettaleotta #diletta #leotta #tripletta… -