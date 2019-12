Addio a Marie Fredriksson | è morta la cantante dei Roxette

tvzap.kataweb

(Di martedì 10 dicembre 2019) Aveva solo 61 anni ma da moltissimi anni, esattamente 17, combatteva contro un tumore al cervello, come aveva lei stessa rivelato nel 2002. Si è spenta, la voce del duo svedese dei. La diagnosi della malattia era arrivata dopo un incidente in casa. Battendo la testa e facendo gli accertamenti si era scoperto il male, e lei stessa lo avevav annunciato ai suoi fan, nonostante la diagnosi fosse infausta e i medici le avessero dato speranze di pochi mesi di vita. Senza mai darsi per vinta,è tornata alla musica nel 2005 e nel 2009 ha ripreso a suonare nei. Il suo ultimo album nel 2018. Era sposata con Mikael Bolyos e ha avuto due figli.

