“Luci 3D mai viste in Campania” | la Camera di Commercio aveva proprio ragione

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Una pioggia di polemiche, non poteva essere diversamente dopo la magra figura di ieri con l’accensione dell’albero e l’inizio del Natale beneventano. Critiche per la non accensione delle luci 3D, dopo gli annunci trionfalistici. “Un evento unico, una cosa mai vista in Campania” ed effettivamente ladiè stato di parola: non si sono. Probabile che servivano gli occhiali appositi per osservare il percorso pensato dall’entele e dall’ordine degli architetti, ma nessuno è stato avvisato e nessuno si è attrezzato. Non c’è stato nulla di quanto atteso. Nessuno vuole puntare il dito contro nessuno, non è questo il posto adatto per definire le responsabilità, anche perchè e questo pare chiaro, adesso sarà un accusarsi vicendevole. Questo è il posto adatto, invece, per ...

