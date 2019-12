Lazio Juventus | Cuadrado e la voglia di pressare in avanti

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lavoleva aggredire inla, conaggressivo su Lulic. Nel primo tempo il pressing ha funzionato Tanta amarezza in casaper la prima sconfitta stagionale, soprattutto perché arrivata dopo un primo tempo ottimo in cui i bianconeri hanno avuto una buona supremazia territoriale. Oltre al palleggio, il pressing ha funzionato molto bene, con lache è dovuta ricorrere spesso al lancio lungo. Lo si è visto dall’atteggiamento di. Quando Lulic si abbassava, il colombiano era tempestivo nel seguirlo, per impedire agli avversari di uscire in modo pulito. Un esempio nella slide sopra. Va detto che i lanci lunghi dellasi sono comunque rivelati produttivi, visto che le doti fisiche di Milinkovic-Savic hanno consentito ai biancocelesti di risalire il campo. Leggi su Calcionews24.com

