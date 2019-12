Finalmente sposi Google Pay e Intesa Sanpaolo | i correntisti possono esultare

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ritenersi soddisfatti i clienti, visto che l'istituto bancario risultacompatibile conPay, il sistema di pagamenti elettronici di Big G. Finora le carte rilasciate danon potevano essere utilizzate conPay, ma a partire da questo momento la barriera sembra essere stata superata: chi lo desidera, può associare la propria carta (prepagata o di credito) all'applicazione del colosso di Mountain View, così da poter effettuare i propri pagamenti in mobilità (senza essere costretti a potarsi dietro la suddetta carta), ed in totale sicurezza (altro aspetto da tenere ben in considerazione). Probabilmente ci avrà messo un po' più tempo del previsto rispetto ad altri concorrenti, maanche il grupposposaPay, per la gioia di tutti quegli utenti che vorranno cimentarsi in questa forma di ...

