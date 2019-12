Cybertruck | e una riflessione a latere per tutti i designer

termometropolitico

(Di lunedì 9 dicembre 2019), e unaperDue settimane fa Elon Musk ha presentato la sua nuova automobile e in Internet non s’è parlato d’altro, soprattutto per una presentazione non proprio riuscita. Per i miei gusti – che si possono sublimare nelle Pininfarina del 1939 – ilè l’opposto della bellezza, ma per milioni di persone no. Le preordinazioni delsono schizzate alle stelle, anche se non è chiaro se verrà davvero prodotta; il sito ufficiale dice 2021, ma Elon Musk è uno di quei geni strampalati di cui non si può prevedere la decisione finale. Il punto non è l’auto in sé, non è nemmeno il design stile futuro distopico, l’infrangibilità dei vetri, la carrozzeria blindata prodromo di rivolte civili a metà tra Johnny Mnemonic e Blade runner. Il punto è la risposta che hanno dato da tutto il mondo. Le automobili di oggi ...