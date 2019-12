Chiude la zia in ospizio e vende tutti i suoi beni | denunciata la nipote

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Avrebbe fatto mettere l'anziana zia inper poterre la sua casa e l'auto. Per questo motivo, al termine di lunghe e approfondite indagini, una donna residente nella Bassa Mantovana è statadai carabinieri. La signora finita nei guai è ladell'anziana che vive nella prima periferia guastallese.La donna avrebbe pianificato il trasferimento della zia in una casa di riposo in modo da poter aver libero accesso ai. Ora, i reati a lei contestati vanno dalla violenza privata alla circonvenzione di incapace, fino al furto. Come spiega il Resto del Carlino, l'anziana, vedova e senza parenti diretti, avrebbe intestato allala casa e l'automobile, ma a condizione che la donna si occupasse di lei fino alla morte. I rapporti tra le due però non sono stati sempre rose e fiori.E così, dopo un ricovero in ospedale per un piccolo infortunio domestico, ...

