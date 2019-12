‘Bersaglio Mobile’ con René Laurent Vuillermoz | “Wierer ora è la più forte Polemiche per

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, andata in scena a Östersund, è passata agli archivi. In campo femminile Dorothea Wierer è partita difendendo il proprio pettorale giallo, mentre fra gli uomini siamo tornati ad ammirare il duello tra Johannes Bø e Martin Fourcade. Andiamo quindi ad analizzare l’accaduto assieme all’ex azzurro, nella seconda puntata della rubrica di approfondimento “Bersaglio Mobile”., partiamo da una considerazione di carattere generale. Quali sensazioni ti ha lasciato la tappa di Östersund nella sua interezza, distribuita quindi su entrambi i weekend? “In generale ho notato tanta incertezza e tanta tensione, sia nel settore maschile che in quello femminile. Probabilmente in parecchi hanno ‘sentito’ l’esordio. Comunque si è trattato di un bene, perché questa situazione ha reso le gare molto più aperte e avvincenti rispetto ...

