Ufficiale | Stramaccioni lascia l’Esteghlal

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si è ufficialmente conclusa l’avventura di Andreain Iran. Dopo numerosi problemi legati alle irregolarità dei pagamenti l’allenatore italiano ha risolto oggi il suo contratto con. La decisione arriva però nel momento meno adatto, dal momento che la squadra è prima in classifica, cosa che non succedeva da sei anni. Proprio per questo motivo, la decisione del, divorzio non è stata presa bene dai tifosi che si sono ribellati con decisione Il comunicato della società riporta che la risoluzione arriva per giusta causa per via dei gravi inadempimenti contrattuali del club. “Andreainsieme ai suoi collaboratori dello staff tecnico – Marco Caser, Sebastian Eduardo Leto e Omar Danesi – comunicano di aver terminato unilateralmente il contratto di lavoro conF.C. di fronte alla F.I.F.A. con effetto dal 6 Dicembre 2019. ...

