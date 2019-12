Tredici Pietro | «Faccio musica per vivere anche dopo la morte»

vanityfair

(Di domenica 8 dicembre 2019)Morandi, in arte, ha 22 anni e le idee molto chiare,rispetto a tanti suoi colleghi più grandi. Certo, è cresciuto in una casa dove laè sempre stata di famiglia, ma non vuole far parlare il suo cognome per lui. Il più giovane dei figli di Gianni Morandi infatti, fa il trapper e sta riscuotendo molto successo in giro per i locali italiani con il suo primo tour, l’Assurdo Tour, che lo vede on the road da metà ottobre. In Piccolodiceva «sono qui per lasciare quel segno»: di quale segno parla? «Esprimere qualcosa attraverso una tecnica artistica (che sia lao qualsiasi altra) credo che faccia condividere a tutti gli artisti questo desiderio, questa necessità di lasciare la propria impronta.per questo, per far sì che io viva...

