Lecce | Meluso | «Prima vittoria in casa? Non deve diventare problema»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il direttore sportivoallontana le preoccupazioni intorno al, ancora a digiuno di vittorie al Via del Mare Il direttore sportivonon è preoccupato dal, che innon è ancora riuscito a conquistare i tre punti. Ecco le parole del dirigente ai microfoni di Dazn pocodel fischio d’inizio. «Lainnonun. Fuorigiochiamo quasi come giocassimo in. Sono d’accordo col mister, i 40 punti che servono per la salvezza bisogna farli ovunque». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Lecce, il ds Meluso: 'Vincere per sfidare il Milan. Oggi spazio a tre gioielli': Mauro Meluso, direttore sportivo d… - gazz_rossonera : Calciomercato Milan – Meluso (Lecce): “Ibrahimovic? Ecco cosa penso…” - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Meluso (Lecce): '#Ibrahimovic? Ecco cosa penso...' -