ANSALDI | «Abbiamo altre due partite prima della pausa in cui fare bene» – VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Cristianha parlato in zona mista al termine del match vinto dal suo Toro contro la Fiorentina grazie ad un suo gol (-Dal nostro inviato) Cristianha parlato in zona mista al termine del match vinto dal Toro contro la Fiorentina grazie ad un suo gol. «Siamo di nuovo tutti sopra ed è quello che dobbiamo cercare. Il mio gol è arrivato grazie a dio, mi rifugio sempre nella famiglia e in Dio. Questo gol lo dedico anche a mia moglie. Questa settimana ho ricevuto una botta e lei ha fatto da dottoressa assistendomi» Leggi su Calcionews24.com

myo75ho : RT @RaiSport: #Ansaldi 'La squadra ha fatto la cosa giusta nel primo tempo, nel secondo abbiamo iniziato a calare un po' ma abbiamo vinto e… - RaiSport : #Ansaldi 'La squadra ha fatto la cosa giusta nel primo tempo, nel secondo abbiamo iniziato a calare un po' ma abbia… - anco74 : @araujopampanin L'ho fatto proprio perchè hai tentato, da gobbo quale sei, di sminuire la nostra vittoria. Abbiamo… -