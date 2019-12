Zielinski | “Ancelotti è un grande mister Noi scendiamo in campo e noi dobbiamo dare di

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nel post partita di Udinese-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato Piotrautore del gol del pareggio per la squadra di Ancelotti. Il suo primo gol all’Udinese. Che valore dai a questo punto? “Sicuramenteripartire dal secondo tempo di oggi. Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, il nostro calcio, quello che vogliamo. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo dominato, è un peccato. Ci serve per la fiducia. Lo sappiamo tutti quale momento stiamo vivendo.ripartire dal secondo tempo ben fatto” Avete dato una risposta alle tante voci di questi ultimi giorni sullo spogliatoio e la mancanza di unità? “Sì. Stiamo vivendo un periodo non buonissimo. Vogliamo sicuramente fare moto meglio,fare molto meglio, siamo unasquadra. Nel calcio succedono anche questi periodi. Orapensare alla partita di martedì che è ...

viajandoperdido : Zielinski salva Ancelotti, ma il Napoli non sa più vincere: a Udine finisce 1-1 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPO IL PARI - Zielinski: 'Ancelotti è un grande mister, noi scendiamo in campo e dobbiamo dare di più' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: DOPO IL PARI - Zielinski: 'Ancelotti è un grande mister, noi scendiamo in campo e dobbiamo dare di più' -