Udinese-Napoli 1-1 | pagelle Alla fine sarà Ancelotti il vero Malaussène di questa crisi

(Di sabato 7 dicembre 2019) MERET. Un surreale ritorno sul suolo natìo per il giovane Meret. Mai impegnato, gli tocca pagare le conseguenze di quel vortice aperto da Kalidou e Marittiello e che lancia Lasagnone a rete. Amen Meret – senza voto La partita dell’ex!, scrivevano. Alex vuole mostrarsi grande davanti ai suoi genitori! Il ritorno del friulano in patria! Pensa che sfiga: arriva un Lasagna qualsiasi, un tiro e una voragine nella tua difesa e tu vieni trapanato in suolo natio – 6 DI LORENZO. Non smentisce mai, Ilaria, la sua voglia di applicarsi, spingere e fare bene. Seppur martoriato da Okaka, riesce a difendere e ad attaccare con pochissimi errori, rispetto ai compagni. Non a caso la pressione maggiore del Napule arriva da destra tra lui e, in tono minore, Callejon – 6,5 Serve una perla a Llorente, nella ripresa spinge anche in fase offensiva. E’ sicuramente uno di quelli su cui ...

