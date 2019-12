Udinese-Napoli 1-0 live | finisce il primo tempo!

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)– In cerca di riscatto. La terza sfida della 15ª giornata di Serie A mette di fronte due squadre accomunate da un dettaglio singolare: hanno fatto di recente bene in Coppa, ma stanno clamorosamente steccando in campionato, a dispetto di un discreto avvio. I bianconeri di Gotti hanno raccolto pochissimo nelle ultime partite del torneo ma provengono dal roboante 4-0 in Coppa Italia al Bologna, gli azzurri di Ancelotti la settimana scorsa hanno fermato in casa ilrpool in Champions League salvo poi ‘toppare’ al San Paolo sempre contro i ragazzi di Mihajlovic. 45’+1 – Dopo un minuto di recupero, si chiude la prima frazione: 1-0 il parziale. 42′ – I palloni buttati dagli esterni delnell’area avversaria non si contano più. Ma, in nessuno di questi casi, si vedono Lozano e Mertens, sempre lontani dal ...

annatrieste : Volevo chiedere ai tifosi dell'Udinese di non fischiare Insigne quando sbaglia questi tiri in porta ché già ci stan… - sscalcionapoli1 : Udinese-Napoli 1-0: possesso palla a tinte azzurro, ma nessun tiro nello specchio della porta… - luciolumauro : Napoli, tiri in porta ZERO Udinese, tiri in porta UNO, reti UNA. Sempre più in fondo. -