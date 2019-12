Truffa all' Inps di 5 | 6 milioni | denunciate 500 persone in Calabria

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Pietro Bellantoni Nella zona di San Luca risultavano 12 aziende agricole di fatto inesistenti. I rapporti di lavoro fittizi servivano a ottenere le indennità previdenziali. Molti dipendenti sono legati alla 'ndrangheta Quelle aziende agricole esistevano solo sulla carta, allo scopo di permettere a centinaia e centinaia didi ottenere ingiusti profitti tramite rapporti di lavoro simulati e diretti a ottenere le indennità previdenziali. I carabinieri di San Luca, in, hanno denunciato 458, tutte accusate diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità in scrittura privata. La, secondo quanto calcolato dai militari, avrebbe causato un danno erariale pari a 5,6di euro, per un totale di 33.954 giornate agricole. La maxi operazione 'Isidoro', ...

