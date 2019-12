LIVE Sci di fondo | Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA | dominio in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:32 Ci avviciniamo al secondo rilevamento per i punti bonus, e Johaug si prende altri 15 punti in 31’31″9 al km 11 11:30 56″4 di ritardo per la coppia Weng-Diggins, poi Jacobsen a 1’06″7 seguita da Kalla, Parmakoski e Stadlober 11:29 28’34″4 per Johaug al km 9.9 11:27 E nel frattempo Diggins e Weng tentano di andar via per la seconda e terza posizione, inseguite da Jacobsen 11:26 Vantaggio di Johaug che supera ormai i 45 secondi, uncompleto per lei 11:24 Ai punti bonus Johaug 15, Diggins 12, Kalla 10, Weng 8, Jacobsen 6, Lundgren 5, Ribom 4, Stadlober 3, Parmakoski 2, Niskanen 1 11:22 Johaug in zona cambio, tra poco arriverannoa nche le sue inseguitrici, che sono distanti quasi 40 secondi 11:21 Al km 7.2 Johaug va a prendersi i 15 punti, seguita da Diggins, Kalla, Weng e Jacobsen 11:20 Spunta ...

