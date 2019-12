ilsole24ore

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il rinvio dello spegnimento appeso all’imminente decisione del magistrato. Il giudice del dibattimento si esprimerà entro giovedì 12 dicembre

fisco24_info : Ilva, ultime ore per non spegnere l’altoforno 2 e salvare Taranto: Il rinvio dello spegnimento appeso all’imminente… - Fernando_Liuzzi : #Acciaio Oggi su ' Il Sole 24 Ore' è #daleggere «#Ilva, ultime ore per non spegnere l'altoforno 2 e salvare #Taranto», di @palmiottid. - zazoomnews : Ex Ilva le richieste del governo ad ArcelorMittal - #richieste #governo #ArcelorMittal -