Francesco Facchinetti | la dichiarazione | “Un socio mi ha rubato tutto”

velvetgossip

(Di sabato 7 dicembre 2019) È periodo di confessioni per. Il celebre figlio del cantante dei Pooh, dopo le lacrime della scorsa settimana durante la puntata di Vieni da me, è tornato a svelare alcuni retroscena della sua vita. In questo caso non tanto di quella privata, bensì di quella professionale. Lo ha fatto, stavolta, tramite un lungo post pubblicato sui propri canali social, sia Facebook che Instagram. E ha raccontato che, solo tre anni fa, una cui aveva dato la propria fiducia è arrivato a rubargli tutto. «Non l’ho mai raccontato, un po’ per pudore, un po’ perché non amo raccontare cose mie così intime», ha scritto il cantante. «Sta di fatto, che un bel giorno, mi sono ritrovato con la cassa della mia Holding completamente prosciugata». Il racconto diUna vicenda cheha deciso di affrontare a testa alta. Si è rimboccato le maniche e ha ...

lattuga99 : RT @bubinoblog: Mara Venier accoglierà a #DomenicaIn Roby Facchinetti, don Antonio Mazzi, Paolo Rossi e Ron. Alle 15.50 collegamento con Pi… - DaSiracusa : RT @ezechiela66: Sono amicodi francesco #facchinetti @CelenzaFabio ??????????#propagandalive - frau_simonetta : RT @ezechiela66: Sono amicodi francesco #facchinetti @CelenzaFabio ??????????#propagandalive -