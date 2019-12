Fiorentina | Commisso si sbilancia sull’eventuale sostituto di Montella

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lasi prepara per la nuova giornata del campionato di Serie A, il club viola non sta di certo disputando una buona stagione, il tecnico Vincenzosi gioca la panchina nella sfida contro il Torino. Importanti indicazioni da parte del presidenteanche sul fronte panchina ai microfoni di Rai 2: “Il bilancio da nuovo presidente viola è positivo. Soprattutto per l’affetto che Firenze mi ha dato e che ho ricambiato. Stiamo facendo grandi cose. Non mi sono piaciute le ultime tre partite di campionato, vediamo cosa succederà a Torino. Al momentoha la mia fiducia”. Il nome in pole per l’eventualediè Gattuso: “E’ calabrese come me ed è anche grintoso come quando giocavo io a calcio. Non ero un grande giocatore, ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai”. Incontro anche per il ...

