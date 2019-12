Concorso Polizia 2020 | requisiti e posti per 120 commissari Ecco il bando

termometropolitico

(Di sabato 7 dicembre 2019)per 120ilPubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovodiper 120dao delladi Stato. Chi può fare richiesta di partecipazione? Come ed entro quando si può inviare la propria candidatura?per l’ammissione Per poter inviare la propria candidatura per ilcon in palio 120dao delladi Stato è necessario soddisfare alcuni. Innanzitutto, come è facile immaginare, fondamentale essere cittadini italiani, quindi aver compiuto 18 anni e non averne ancora compiuti 30. Oltre al possesso dell’idoneità fisica, attitudinale e morale, bisogna essere in possesso anche di una laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche. Sondaggi elettorali TP, più del 50% degli italiani si sente sovranista Le ...

