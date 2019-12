Addio a Ron Leibman | in Friends interpretò il burbero padre di Rachel

movieplayer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ronè morto venerdì a 82 anni: era noto per essere stato ildiin Friend, ma nella sua lunga carriera tra cinema, teatro e tv aveva vinto un Emmy e un Tony Award. Ron, noto per essere stato ildiinè morto venerdì scorso. Aveva 82 anni e nella sua carriera, durata oltre 50 anni, aveva lavorato anche per il cinema e il teatro, vincendo un Tony Award per la sua interpretazione di Rob Cohn in Angels in America di Tony Kushner. La notizia del decesso di Robè stata confermata a Variety da Robert Attermann, CEO dell'Abrams Artists Agency, ma non sono stati divulgati ulteriori dettagli. Nato nel 1937 a New York era diventato famoso tra il pubblico per aver prestato il volto al dottor Leonard ...

