newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019)diilper la. L’udienza è prevista per i primi mesi del 2020. ANCONA – La Procura hailper lache ha provocato ladi. I magistrati hanno depositato la richiesta al gip che nelle prossime ore dovrà prendere una decisione. L’udienza potrebbe esserci nei primi mesi del 2020di, chi sono i fermati Per ladigli inquirenti hanno fermato un gruppo di ragazzi tra i 19 e i 22 anni del Modenese specializzati nel furto di collanine e preziosi vari. Le modalità utilizzate nella discoteca ‘Laterna Azzurra’ erano già state messe in pratica in passato e proprio le indagini sugli episodi precedenti ha permesso il fermo dei responsabili della morte di sei persone. La Procura haal gip il ...

NewsMondo1 : Strage di Corinaldo, chiesto il giudizio immediato per la banda dello spray - infoitinterno : Strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, chiesto il giudizio immediato per la banda dello spray - infoitinterno : Strage di Corinaldo, procura chiede giudizio immediato per sei persone -