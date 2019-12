Sparatoria allo Zen di Palermo | 48enne in gravi condizioni

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Paura al quartiere Zen di, dove nella serata di giovedì 5 dicembre 2019 si è verificata unain cui un uomo di 48 anni è stato gravemente ferito. Sull’episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile.Zen diSalvatore Maranzano, questo il nome della vittima, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre stava tornando a casa. Stando alle prime ricostruzioni l’agguato si è verificato in via Costante Girardengo, proprio sotto la sua casa, ad opera di due uomini a bordo di un scooter. Non è ancora chiaro il numero dei colpi esplosi né l’arma di provenienza. I residenti hanno però riferito di non aver sentito alcun botto, come se i sicari avessero utilizzato un silenziatore. Una volta lanciato l’allarme, l’area si è riempita di pattuglie della Squadra Mobile della Polizia che effettuerà i rilievi necessari ...

