L’infedele in fuga

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Essere infedeli implica la violazione della fiducia nella coppia e implica in molti casi un dramma personale di grande importanza; dove impegno, desideri, patti, intimità sono minati, infinite crepe si formano nel cuore di chi viene tradito, dando origine a varie situazioni che causano reazioni nelle persone che non sono sempre gestite nel modo migliore. Un buon esempio di quanto sopra è un evento insolito sollevato pochi giorni fa nella città di Desaguadero, a Puno, una città di confine tra Perù e Bolivia. Martedì scorso una donna ha trovato il suo partner a bere bevande in una mensa, apparentemente in compagnia di diverse donne, il che ha generato una forte discussione tra marito e moglie. Dopo essere stato scoperto in fraganti, l’uomo sorpreso visibilmente ubriaco ha scelto di fuggire dal ...