(Di giovedì 5 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano il reddito netto medio delle famiglie italiane è stato di €31393 annui in crescita del 2,6 % in termini nominali del 1,2 Come potere d’acquisto lo rileva l’Istat spiegando però il resto ancora una differenza del 8,8% in negativo rispetto ai dati del 2007 Prima della crisi economica Inoltre la disuguaglianza non si riduce con il reddito totale delle famiglie più ambienti che continua ad essere più di te con te quello delle famiglie più povere la politica il ministro dell’economia Gualtieri è molto soddisfatto dell’esito dell’eurogruppo sul Mac dove Ti registro un accordo di principio tutti gli elementi della riforma come ha spiegato anche il presidente quanto attacca la lega che annuncia la piazza per il FermiBorghi della Lega sono per l’uscita ...

