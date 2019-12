Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19 | 00

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) SU VIA AURELIA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO DEGLI UBALDI PER ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO ILSUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E LA SALARIA VERSO LO STADIO E IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVCINOLO A24 SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI IN USCITA DADA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SULVI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL ...

