Ricordate Man Lo Zhang del Grande Fratello? Oggi è irriconoscibile

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nel 2006 Man Loè stata una concorrente deled ha conquistato con quel suo italiano poco perfetto e la sua simpatia l’apprezzamento del pubblico. Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione al reality e di lei si sono completamente perse le tracce, ma che fine ha fatto e cosa fa? La nuova vita di Man Lol’ex gieffina è completamente diversa da come la ricordiamo. Ha 37 anni, vive a Milano ed ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. Man Losi è specializzata al Dams di Roma in regia cinematografica ed è più volte apparsa in tv dopo la sua partecipazione al. La ricordiamo accanto a Claudio Amendola in uno spot per cellulari o anche al fianco di Moreno Morello in veste di inviata nel tg satirico di Striscia La Notizia. Ha esordito al cinema con “Questa notte è ancora nostra”, film del 2008 di Paolo ...

oldbook18 : Vi ricordate quando Iron man alla fine della battaglia voleva andare a mangiare 'Shawarma' Non pensavo che anche g… - Vincenz35630061 : @claudionizzetto @agorarai @BeaLorenzin La Lorenzin dice la verità, ricordate le promesse del capitone? Ne avesse m… - Man_Teg : Vi ricordate quando potevamo giocare solo a una punta e Lautaro poteva fare solo 15 minuti al posto del bastardo! #InterSPAL -