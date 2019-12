Pantone | il colore dell' anno 2020 è il Classic Blue

gqitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Blu. Un bluo, per la precisione, senza tempo, capace di regalare un pizzico di quella pace interiore che tutti quanti cerchiamo costantemente.presenta il suo, successore del vivace Living Coral del 2019 e'enigmatico Ultra Violet del 2018. E scommette – appunto – sul, elegantissimo nella sua onesta semplicità. Pensando alle proposte di casacome a un termometroa realtà sociale, dunque, si può interpretare questa scelta come un desiderio di tornare all'eleganza, alla stabilità, a un qualcosa che sia in grado di donare sicurezza. «Quando guardiamo il mondo che ci corconda -, ha dichiarato Leatrice Eseman, Executive Director di– ci rendiamo conto di vivere in un ambiente che non ci lascia tregua, che in certi giorni non ci appare sicuro. Il blu ha ...

ADM_assdemxmi : RT @IOdonna: Il #pantone2020 è arrivato. Non accontenta mai nessuno ma se volete polarizzare una conversazione si chiama Classic Blue, e ri… - contribuenti : Classic blue è il colore Pantone dell'anno - giurget18 : RT @ilpost: Il colore Pantone per il 2020 -