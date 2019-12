Nilde Iotti | biografia | carriera e chi era l’esponente del Partito Comunista

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)e chi era l’esponente delSono passati venti anni dalla scomparsa di. L’emittente di Stato ha scelto di renderle omaggio con Storia diche andrà in onda dal 5 Dicembre su Rai 1. L’esponente del PCI e prima donna Presidente della Camera sarà interpretata da Anna Foglietta, che di lei ha detto: “Dobbiamo tantissimo a. Dovremmo onorarla di più. Oggi, se fosse ancora viva, in Parlamento farebbe tantissimo, si batterebbe come una leonessa per evitare le ingiustizie”. Ripercorriamo allora la vita di una personalità tra le più importanti della storia della Repubblica.: una figura emblematicaè stata una delle figure più emblematiche della vita politica in Italia per oltre 50 anni. Ha fatto parte della Camera dei Deputati dal 1948 al 1999, quando si ritirò da ogni ...

