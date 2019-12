Nadia Toffa | chiude il suo profilo Twitter | fan in rivolta

dilei

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ildie i fan chiedono alla famiglia di non cancellare i tweet della conduttrice delle Iene. In questi giorni la famiglia della giornalista ha presentato la Fondazione che porta il suo nome e che avrà il compito di onorare la sua memoria. Poche ore dopo la cerimonia che si è tenuta a Brescia, alla presenza di mamma Margherita e delle sorelle di, la famiglia ha preso una decisione importante, postando un messaggio. “Con la presentazione ufficiale della Fondazioneilverrà chiuso – si legge -. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti”. La notizia non è piaciuta ai fan dellache hanno protestato chiedendo di lasciare aperto ilper conservare i pensieri di. L’inviata delle Iene infatti spesso in passato ...

NadiaToffa : Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali uffic… - susilivigni : RT @NadiaToffa: Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per… -