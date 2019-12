LIVE Biathlon | Individuale 15 km femminile Oestersund 2019 in DIRETTA | tanti errori delle

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.59 Terzo zero consecutivo sia per Tandrevold che per Haecki! La svizzera sta disputando una prova clamorosa e ha 40 secondi sulla norvegese! 16.58 Il passo sugli sci dell’altoatesina è stellare anche oggi. E il poligono pure!!! CINQUE! E WIERER è IN TESTA CON MARGINE! 16.57 Wierer sta riprendendo Preuss prima del quarto poligono! E la tedesca ha sbagliato!! Attenzione. 16.56 Errore numero 5 per Roeiseland che resta dunque dietro alla tedesca per 44 secondi (con duein più). Stessi bersagli mancati anche per Eckhoff, ma c’è 1’10 tra le due sugli sci. 16.55 Preuss manca il quarto nell’ultima serie, sanguinosissimo errore, lo zero poteva valere moltissimo. 16.54 Zero per Nicole Gontier nella prima serie e la valdostana è undicesima! 16.53 Dueanche per Vittozzi in piedi! Stanno sbagliando tutte! In testa a ...

