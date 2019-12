Grande Fratello Vip 4 | i primi concorrenti | anticipazioni e rumors

tvsoap

(Di giovedì 5 dicembre 2019) A partire da martedì 7 gennaio, salvo ulteriori cambi di palinsesto, Alfonso Signorini darà inizio alla quarta edizione delVip; dopo l’ingaggio di Wanda Nara e del cantante Pupo in qualità di opinionisti del reality, iniziano a spuntare le prime ipotesi suidisposti a varcare la porta rossa della casa più spiata di Cinecittà. Scopriamo insieme di chi si tratta… GFVIP 4, spoiler: Rita Rusic prima concorrente ufficiale Sul fronte dei, ad esempio, c’è già una certezza: come annunciato dalla pagina ufficiale del programma, la produttrice cinematografica Rita Rusic sarà una delle. Ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, la donna non ha mai preso parte ad un reality e ha annunciato sulle pagine di Chi di avere accettato soprattutto per merito della sua amicizia con Signorini. Nelle scorse ore, anche se in via non ufficiale, ...

