ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Giovedì mattina un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Bazzano, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni, una donna ha chiamato i carabinieri riferendo che il marito, dopo aver notato persone armeggiaredella propriain campagna, hato un colpo di pistola da una finestra. L’episodio è avvenuto intorno alle 5,10. Uscendo diin attesa dei carabinieri, i coniugi, secondo quanto raccontato ai militari, hanno rinvenuto il corpo di un uomo. Giunti sul posto, i carabinieri del nucleo radiomobile, insieme ai carabinieri di Bazzano e del nucleo investigativo di, hanno verificato che l’arma utilizzata dall’uomo era regolarmente detenuta. I sanitari del 118 hanno accertato la morte dell’uomo, che non è ancora stato identificato perché senza documenti. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’Arma, che ha avviato le ...

Corriere : Sorprende i ladri che stanno entrando in casa: spara dalla finestra e ne uccide uno - Corriere : Sorprende i ladri che stanno entrando in casa: spara dalla finestra e ne uccide uno - fattoquotidiano : Bologna, sorprende presunti ladri davanti alla porta di casa e spara: un morto -