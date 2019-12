Amanda Lear ospite da Chiambretti | «Io non devo dire nulla a Jonathan È tutto finito»

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La seconda puntata del programma televisivo #CR4-La Repubblica delle Donne ha visto salire sul “tavolo” degli invitati la donna più misteriosa dello spettacolo,. Capitanato da Piero; il presentatore dotato da una nota e spiccata attitudine ad esaltare gli aspetti più intriganti dell’ha cercato di togliere quel velo misterioso che avvolge da sempre l’artista. Non a casoha sempre giocato un pò sulla sua ambiguità lasciando in incognito molte informazioni che riguardano la sua vita. Infatti nessuno è a conoscenza della data di nascita e della città in cui è cresciuta. Non si hanno notizie nemmeno sul misterioso brand per la quale sarebbe lei la testimonial.non è altro che la showgirl che ha fatto della sua ambiguità un punto di forza. Fra i misteri, Dalì e poi spuntaDurante la puntata, ...

_OnlyWordsBleed : RT @ladoria1: Appena sarò morta ti manderò un messaggio:' l'inferno non esiste, datti da fare'. Amanda Lear - geppetto26 : RT @ladoria1: Appena sarò morta ti manderò un messaggio:' l'inferno non esiste, datti da fare'. Amanda Lear - katiadiluna16 : Amanda Lear svela un retroscena sulla relazione con David Bowie: 'Era sposato' -