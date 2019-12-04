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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 04-12-2019 ore 16 | 30 SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE DA VIA DA VIA C.COLOMBO A VIA ...

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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 16:30 (Di mercoledì 4 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE DA VIA DA VIA C.COLOMBO A VIA APPIA, PROSEGUENDO PER UN ALTRO INCIDENTE FILE TRA LA A24 RM-TE E VIA TIBURTINA. INCIDENTE SU VIA SALARIA NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DELL’URBE CON FILE DALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA OPPOSTA SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE FILE TRA VIA  DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO LA TANGENZIALE EST. INCIDENTE ANCHE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL PONTE SETTIMIA SPIZZICHINO CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZALE DELLA FARNESINA NEI PRESSI DI VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO. SU VIADEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA RM TE E TRA PRENESTINA E ...
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