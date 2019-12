Più libri più liberi compie diciott’anni La 18° edizione apre oggi con I confini

Libri - per l’Istat in Italia leggono di Più donne e giovani : solo 1 uomo su 3 legge : Secondo la consueta indagine sulla produzione e la lettura di Libri in Italia il numero dei lettori resta stabile, ma vede un aumento tra i giovani. In assoluto, il pubblico più vicino alla lettura è rappresentato dalle ragazze tra gli 11 e i 19 anni, mentre quello meno affezionato è dei maschi adulti: appena 1 su 3 ha letto almeno un libro.Continua a leggere

Roma - “Più libri più liberi” al via la diciottesima edizione : Da domani 4 dicembre parte "Più libri più liberi" alla Nuvola all'Eur di Roma, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. L'inaugurazione con la sindaca di Danzica a partire dal tema di quest'edizione: "I confini dell'Europa". Sempre domani annunciate le due cinquine finaliste del Premio Strega Ragazze e Ragazzi.Continua a leggere

L'Italia di carta : Più libri - meno belli - : Luigi Mascheroni Nessun nostro titolo tra i lavori più importanti del nuovo Millennio Luigi Mascheroni Gli ultimi dati disponibili relativi al settore dell'editoria - ieri l'Associazione italiana editori (Aie) ha fornito qualche cifra - dicono che in Italia aumenta il numero di titoli pubblicati (nel 2018 sono stati più di 78mila), il giro d'affari del settore (nei primi 11 mesi del 2019 si è registrato un incremento delle vendite ...

Boom audiolibri e podcast : “Più di 4 milioni di persone in Italia ascoltano i libri” : Nel 2019 sono cresciute del 28,3% le persone che dichiarano di aver ascoltato audiolibri, oltre 4 milioni di persone. Il dato sarà al centro di una serie di incontri che si svolgeranno a "Più libri più liberi," la Fiera nazionale della piccola e media editoria in programma da mercoledì 4 dicembre a domenica 8 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola.Continua a leggere

“I confini dell’Europa” per i 18 anni di Più libri Più Liberi – Ecco l’edizione 2019 : Più Libri più Liberi compie diciott’anni, 520 espositori e 670 appuntamenti per l’edizione 2019 della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Moltissimi autori e personaggi si confronteranno sul tema I confini dell’Europa. Ospiti d’eccezione, la 17enne attivista russa Olga Misik, che sfida il regime di Putin, e la sindaca di Danzica Aleksandra Dulkiewicz. 4 – 8 dicembre, Roma Yasmina Khadra, Jacques Rupnik, Romano Prodi, ...

Libri Più venduti - scrittori italiani al top : da Ferrante a Carofiglio ben 17 nei primi 20 : Ben diciassette posizioni tra le prime venti della classifica generale dei Libri più venduti sono occupate da scrittori italiani. Dai romanzi di Elena Ferrante, Gianrico Carofiglio e Sandro Veronesi, fino al graphic novel di Zerocalcare e alla saggistica di Corrado Augias, Carlo Cottarelli, Elena Santarelli.Continua a leggere

La showrunner della serie Netflix di The Witcher svela quale sarà il Più grande cambiamento rispetto ai libri : La serie The Witcher di Netflix adatterà i romanzi originali dell'autore Andrzej Sapkowski, a partire dalla raccolta di racconti noti come The Last Wish. I fan riconosceranno sicuramente alcuni dei personaggi e avventure da quel libro, ma come la showrunner Lauren S. Hissrich ha spiegato a SciFi Now, (tramite Redanian Intelligence) ci saranno alcuni cambiamenti nella storia e in che modo determinati personaggi figureranno nella narrazione ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : analisi delle qualifiche. Marc Marquez senza rivali con condizioni meteo incerte. Più equilibrio in gara : Mancava solo Motegi, l’unico circuito dell’attuale calendario in cui Marc Marquez non era mai riuscito a centrare una pole position in carriera. Come potesse andare a finire la qualifica del GP del Giappone 2019 di MotoGP non era difficile da prevedere e, nonostante un tracciato ancora leggermente umido per via della pioggia caduta in mattinata, il cannibale spagnolo ha completato la propria scintillante collezione regolando ...