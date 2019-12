I migliori anni della nostra vita

feedproxy.google

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Vegliamo dunque perché non sappiamo né il giorno né l'ora, o più o meno si, ma forse no. L'ora di quando le sinapsi non collegheranno bene i nostri pensieri, o lo faranno molto male, non ci metteranno in relazione con la realtà, faremo associazione di idee non associabili. Jean-Louis Trintignant è attore sempre, sia ai tempi de Il Sorpasso ed anche da vecchio, un magnifico vecchio da interpretazioni realistiche. Ci diede già nel 2012 una versione di vecchiaia, drammatica e dura, in Amour (...) - Cinema / Cinema, Film, Alzheimer, Vecchiaia

melocotonis : @Lorenzo205 @LucaMarelli72 @yolo8523 @Milestemplaris @Alex_Cavasinni @ambasciatore_9 @pisto_gol @il_Malpensante… - NadiaMartini2 : RT @GPessionFanpage: 'Una delle MIGLIORI FICTION che si sono viste negli ultimi anni su #Canale5 ' ...riflettete gente! ?? #OLTRELASOGLIA ?… - Runner573 : @BubuCc3 @matteorenzi Ho votato per anni il partito repubblicano che nonostante il suo 3% era composto dalle miglio… -