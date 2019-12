movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il 3 dicembre 2004, l'intrigante film diretto dal compianto Mike Nichols arrivava nei cinema americani: ecco perchéè ancora il nostro colpo di fulmine. Lui guarda lei. Lei guarda lui. La folla scompare, la gente evapora, solo quattro occhi in mezzo al caos. Esistono soltanto Alice e Dan, pronti a regalarci uno dei colpi di fulmine più belli e indimenticabili della storia del cinema. Merito delle note dolci di The Blower's Daughter in sottofondo, della voce malinconica e straziante di Damien Rice, dello sguardo folgorante di Natalie Portman e del sorriso impacciato di Jude Law. Però, chi crede all'amore a prima vista, non finirà mai di innamorarsi. Non finirà mai di cercare. Nonostante parta con il più romantico degli incontri,è un film ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Closer, 15 anni dopo: tradire è il fare -