Visto elettronico e passaporto Breve e non certa guida al vostro prossimo viaggio a

Brexit - passaporto e Visto elettronico obbligatori : La Brexit è ancora avvolta dall'assoluta incertezza - il Regno Unito tornerà al voto il 12 dicembre per rinnovare il Parlamento e dai risultati sarà tutto più chiaro - ma in questi giorni di attesa si sta lavorando all'organizzazione post uscita dall'UE. Questo significa che inevitabilmente si dovrà dire addio alla libera circolazione dei cittadini UE nel Regno Unito e viceversa.L'ipotesi a cui si sta lavorando in queste ore è un sistema di ...

Gran Bretagna - per i turisti europei potrebbero servire passaporto e Visto elettronico : Tutti i visitatori della Gran Bretagna dovranno compilare un modulo di esenzione dal visto in stile americano dopo la Brexit. E' l'annuncio che farà oggi Boris Johnson. Il piano,...

Per andare in Gran Bretagna serviranno passaporto e Visto elettronico : I varchi all’aeroporto di Stansted, Londra (foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) Viaggiare in Gran Bretagna sarà un po’ più complesso. Se al momento per i cittadini europei è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, dopo l’uscita del paese dall’Unione europea sarà obbligatorio il passaporto e anche un visto elettronico sul modello dell’Esta, l’Electronic System for Travel Authorization statunitense. Certo, ...

Londra - nuove regole per i turisti europei : serviranno passaporto e Visto elettronico Il commento : mossa assurda : Dopo la Brexit (ovviamente in caso di vittoria dei conservatori) i turisti europei dovranno ottenere un visto elettronico per venire in Gran Bretagna (sul modello dell’Esta americano). Bisognerà farlo almeno tre giorni prima della partenza

Brexit - arriva l’obbligo di passaporto e Visto elettronico per turisti e lavoratori : arrivano i primi effetti collaterali della Brexit: secondo le ultime dichiarazioni del premier britannico, per i turisti non sarà consentito soggiornare oltre i tre mesi e vigerà l’obbligo del visto elettronico. Secondo quanto dichiarato di recente da premier Boris Johnson, alcuni degli effetti indesiderati della Brexit riguarderanno il permesso di permanenza e soggiorno in Gran […] L'articolo Brexit, arriva l’obbligo di ...

Gran Bretagna - per i turisti europei serviranno passaporto e Visto elettronico : Tutti i visitatori della Gran Bretagna dovranno compilare un modulo di esenzione dal visto in stile americano dopo la Brexit. E' l'annuncio che farà oggi Boris Johnson. Il piano,...

Londra - nuove regole per i turisti europei : serviranno passaporto e Visto elettronico Il commento : mossa assurda : Dopo la Brexit (ovviamente in caso di vittoria dei conservatori) i turisti europei dovranno ottenere un visto elettronico per venire in Gran Bretagna (sul modello dell’Esta americano). Bisognerà farlo almeno tre giorni prima della partenza

Londra - nuove regole per i turisti europei : serviranno passaporto e Visto elettronico Brexit - le cose da sapere : Dopo la Brexit (ovviamente in caso di vittoria dei conservatori) i turisti europei dovranno ottenere un visto elettronico per venire in Gran Bretagna (sul modello dell’Esta americano). Bisognerà farlo almeno tre giorni prima della partenza

Londra - nuove regole per i turisti europei : serviranno passaporto e Visto elettronico : Dopo la Brexit (ovviamente in caso di vittoria dei conservatori) i turisti europei dovranno ottenere un visto elettronico per venire in Gran Bretagna (sul modello dell’Esta americano). Bisognerà farlo almeno tre giorni prima della partenza

Londra verso la stretta sui turisti europei : serviranno passaporto e Visto elettronico : Dopo la Brexit (ovviamente in caso di vittoria dei conservatori) i turisti europei dovranno ottenere un visto elettronico per venire in Gran Bretagna (sul modello dell’Esta americano). Bisognerà farlo almeno tre giorni prima della partenza