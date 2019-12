Unione Petrolifera - Distributori più accessibili per le persone disabili | firmato il

quattroruote

(Di martedì 3 dicembre 2019) L, in rappresentanza dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti, ha siglato un protocollo dintesa a sostegno deiassieme alla Faip Onlus (Federazione delle Associazioni Italiane dellecon lesione del midollo spinale) e alle associazioni di categoria Faib, Fegica e Figisc/Anisa. L'accordo è stato presentato in occasione della Giornata internazionale dellecontà che si tiene il 3 dicembre. Impianti più. Il documento garantisce limpegno a offrire pari opportunità età agli impianti di distribuzione nei confronti dei cittadini: i firmatari, dunque, si attiveranno per rimuovere eventuali ostacoli ai servizi offerti, fornendo supporto anche durante il rifornimento self service. Dall'1 febbraio 2020, le strutture aderenti all'iniziativa dovranno esporre un logo identificativo che consenta un ...

