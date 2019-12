Sport in lutto | il figlio dell’allenatore muore a 24 anni

Lutto nel mondo dello Sport : Brad Gobright aveva soltanto 31 anni ed era uno dei migliori del mondo : Sembra il destino di ogni free solo clinker, ovvero coloro che decidono di scalare montagne a mani nude, senza protezioni o corde di sicurezza. L’ultima vittima è Brad Gobright, uno dei migliori climber di free solo al mondo, è morto ieri, mercoledì 27 novembre, in un incidente a El Potrero Chico, in Messico. aveva 31 anni. Alle 15:40, Gobright e il suo partner Aiden Jacobson, 26 anni, era sul settimo tiro della via “El Sendero Luminoso” (15 ...

Lutto nello Sport italiano - addio alla campionessa mondiale Linda Grassucci : La notizia lascia sotto choc. Linda Grassucci, campionessa mondiale di karate, ha lottato contro il tumore, ma il male è stato più forte di lei. Originaria di Sezze, insegnava la disciplina nella palestra di famiglia: conosciuta nella sua zona per la sua tenacissima dedizione che metteva nel lavoro, ma non solo. Ha insegnato questa disciplina al Setia sport Karate Grassucci, palestra di famiglia, e appena un anno fa ha scoperto ...

Lutto nello Sport. Jake Burton Carpenter - il cancro non gli ha lasciato scampo. A lui si deve molto : E’ morto il padre dello snowboard Jake Burton Carpenter. Lo ha annunciato giovedì con un tweet la ‘Burton Snowboards’, azienda leader che ha portato la tavola sulle piste di tutto il mondo. Jake Burton Carpenter studiò all’Università del Colorado a Boulder (Colorado), dove si unì alla sua squadra di sciatori, essendo anche lui un appassionato di questo sport. Purtroppo per lui, la sua carriera di sciatore finì a causa di un incidente d’auto. ...

“Addio capitano”. Sport italiano in lutto - Fabrizio Nassi sconfitto dall’avversario più duro : lutto nel mondo dello Sport. È morto Fabrizio Nassi. Capitano della Nazionale argento mondiale in Argentina sul finire degli anni ’70, Fabrizio Nassi era un punto di riferimento e un modello. A tracciare un ricordo del campione, scomparso dopo aver lottato contro una brutta malattia, è il quotidiano La Sicilia. Che scrive: Per i ragazzi della generazione Paoletti era un mito, ma anche un amico. In campo bastava dare la palla al 4 e Fabrizio ...

Lutto atroce nel mondo dello Sport : Dwight Ritchie aveva solo 27 anni. Lascia moglie 3 figli piccoli : Lutto atroce nel mondo dello sport: Dwight Ritchie, conosciuto nell’ambiente della boxe con il soprannome di “Cowboy”, è morto a soli 27 anni. Ritchie era un campione, il campione. Australiano fino al midollo, il ragazzo si stava allenando sul ring a Melbourne insieme a Michael Zerafa quando è stato colpito da un pugno allo stomaco, che gli è stato fatale. Dopo averlo ricevuto, Richie ha raggiunto il suo angolo ed è crollato a terra privo di ...

Lutto nel mondo dello Sport. Ritrovata in un lago di sangue - Priscilla du Toit è stata uccisa : Siamo a Johannesburg, in Sudafrica. Qui è stata fatta una macabra scoperta all’interno di un’abitazione di Fourways, a nord della metropoli sudafricana. In casa, in un lago di sangue, giaceva il corpo senza vita di Priscilla du Toit, 42enne appassionata di fitness e nota bodybuilder della zona. La donna sarebbe stata uccisa barbaramente, vittima di una violentissima aggressione. Anche se la polizia locale mantiene il massimo riserbo ...

Sport italiano in lutto. Luca Raviele non è riuscito a vincere la battaglia più difficile : Si è spento a soli 51 anni di Luca Raviele, irpino di San Martino Valle Caudina, da anni residente a Roma, figlio dello storico direttore di Canale 58 emittente di Ariano Irpino. Luca Raviele era tra gli ideatori di un museo del rugby. Da tempo combatteva contro una malattia. Luca lascia la moglie Mena Vitagliano, ifigli Giovannino, che si chiama come il nonno, e Chiara che hanno solo 10 ed 8 anni, i genitori Gianni ed Anna, i fratelli Angelo e ...

Sport in lutto - il suo ultimo sogno si è esaudito. Addio a Marieke Vervoort - la campionessa che faceva sognare : L’atleta paralimpica belga Marieke Vervoort, campionessa di 100 m ai Giochi di Londra del 2012, è morta dopo aver scelto l’eutanasia all’età di 40 anni. Con una rara malattia muscolare degenerativa alle gambe, l’atleta belga già nell’agosto 2016, poco prima dei suoi ultimi Giochi a Rio, aveva annunciato che avrebbe fatto ricorso all’eutanasia in caso di aggravamento della sua malattia che le provocava dolori costanti, crisi epilettiche, paralisi ...

Lutto nel mondo dello Sport italiano. Alen Elmazovski aveva solo 18 anni : Alen Elmazovski non ce l’ha fatta, la giovane promessa dell’atletica è morta a 18 anni. Mercoledì pomeriggio era rimasto vittima di un brutto incidente a Bassano del grappa mentre, in sella alla sua Vespa, stava tornando a casa da scuola. Un impatto violentissimo contro un’auto nel quale il ragazzo aveva riportato gravi conseguenze ed era stato pertanto ricoverato in Rianimazione. Lo schianto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre. Coinvolta ...