Premio Nobel per la Pace a Ican : un ponte per Riace : "Riace. Musica per l'Umanità", Mimesis Edizioni, con intervista esclusiva a Mimmo Lucano. Con gli autori: Vittorio Agnoletto, Fabrizio Cracolici, Laura Tussi 30 novembre 2019 "Riace. Musica per l'Umanità", Mimesis Edizioni con intervista esclusiva a Mimmo Lucano con gli autori: Vittorio Agnoletto Fabrizio Cracolici Laura Tussi Evento del COMITATO PERMANENTE PER I DIRITTI UMANI di VARESE nell'ambito delle iniziative per sostenere ...

Ci sono state due nuove dimissioni nella commissione che assegna il Premio Nobel per la letteratura : Lunedì due membri della commissione dell’Accademia svedese che assegna il premio Nobel per la letteratura si sono dimessi criticando l’Accademia. sono lo scrittore Kristoffer Leandoer e la critica letteraria Gun-Britt Sundstrom: entrambi facevano parte del gruppo di cinque commissari “esterni” nominati l’anno

Il neo Premio Nobel per la Chimica assicura : “Il futuro è ancora delle batterie al litio” : È andato a M. Stanley Whittingham il Nobel 2019 per la Chimica, l'uomo che nel 1972 ha posto le basi scientifiche per lo sviluppo delle batterie al litio L'articolo Il neo premio Nobel per la Chimica assicura: “Il futuro è ancora delle batterie al litio” proviene da TuttoAndroid.

Storie Italiane - Eleonora Daniele intervista la Nobel Shirin Ebadi : "L'Iran ha tassato il mio Premio" : "Sono ancora minacciata e spiata. Starò zitta": Shirin Ebadi (premio Nobel per la Pace nel 2003) parla a Storie Italiane in esclusiva. "L’Iran ha tassato il mio premio e confiscato i miei averi", ha detto la Ebadi. Il Premio Nobel per la Pace nel 2003 per aver difeso i diritti degli oppressi e delle

Shirin Ebadi - Premio Nobel 2003 : “La lotta contro la violenza inizia in casa” : Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace nel 2003 per aver difeso i diritti degli oppressi e delle donne in Iran, è stata ospite a Storie Italiane il 25 novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E ha raccontato non solo la sua vita difficile, in Iran, ma anche e soprattutto quello che si dovrebbe fare per educare alla non violenza. Nel suo Paese e nel resto del mondo. “Ancora oggi sono spiata e ...

Shirin Ebadi - il Premio Nobel per la Pace a Storie Italiane : “Hanno affittato un appartamento per spiarmi. Sono minacciata ma non staro mai zitta” : E’ il 10 dicembre 2003 quando Shirin Ebadi riceve il Premio Nobel per la Pace per aver difeso i diritti degli oppressi e delle donne in Iran: “Ancora oggi Sono spiata e addirittura dove lavoro hanno affittato un altro appartamento per spiarmi. Sono ancora minacciata, io pagherò il prezzo e non starò mai zitta. Hanno sempre guardato con sospetto le mie attività per i diritti umani, una volta ho trovato una microspia dentro casa che ...

Cosa sappiamo davvero del Big Bang? I dubbi del nuovo Premio Nobel per la fisica : (Immagine: Getty Images) In principio era il Big Bang, diremmo: l’inizio del cosmo. Anche senza essere appassionati, più o meno tutti ne abbiamo sentito parlare. Forse ci viene da immaginarlo come un’immane esplosione, ma è più corretto parlare di espansione: l’universo a condizioni di temperature e densità elevatissime comincia, in un istante, a estendersi, come fa tuttora. Eppure c’è qualcuno che non è d’accordo. È James Peebles, proprio il ...

Manovra - Salvini : “A Renzi il Premio Nobel dell’ipocrisia - ha fatto nascere il Governo e ora dice che sono sbagliate le tasse” : “Il signor Renzi ha fatto nascere il Governo per paura delle elezioni adesso attacca il Governo e dice che sono sbagliate le tasse. Pulcinella era più serio”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook, commentando le frizioni tra Italia Viva e il premier Conte sulla Manovra. “Mettono le tasse di notte, poi si svegliano di giorno e si attaccano. Ma gli italiani non hanno l’anello al naso. ...

Palermo : lungomare Foro italico intitolato a Premio Nobel Arafat : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Un tratto del lungomare del Foro italico di Palermo, quello di fronte a Villa Giulia, dedicato al premio Nobel per la pace Yasser Arafat. La cerimonia di intitolazione si terrà domani, martedì 29 ottobre, alle 10.30, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e degli as

La fondazione del Premio Nobel spinge sugli hedge fund : L’ente svedese ha come obiettivo un ritorno reale annuo del 3,5% per finanziaree le attività e ha portato il peso degli alternativi al 33%

Un Premio Nobel rifiutato e il rifiuto di un premio Nobel : Il 22 ottobre del 1964 Jean-Paul Sartre rifiutò il Nobel per la letteratura perché la sua libertà non fosse intaccata e alienata da quella che per lui era più una zavorra che una gratificazione. Il premio avrebbe potuto renderlo una sorta di simbolo con le sfumature di un’istituzione e non più semplicemente un intellettuale che, come tale, aveva delle responsabilità civili e morali nei confronti ...

Il Premio Nobel Karl Barry Sharpless chiude la XVII edizione di Bergamo Scienza : chiude domani, domenica 20 ottobre, dopo 16 giornate di incontri, conferenze, dialoghi e spettacoli dedicati alla Scienza, la XVII edizione di Bergamo Scienza. Con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, scienziati di fama internazionale hanno coinvolto il vasto pubblico del festival proponendo soluzioni per affrontare le complesse sfide ambientali e sociali della società contemporanea. La chiusura di questa edizione di BergamoScienza sarà ...

Tumori - il Premio Nobel Allison : “100% di malati vivi con l’immunoterapia? Sono ottimista” : “Oggi grazie all’immunoterapia, a 5 anni dalla diagnosi e anche oltre, più del 50% dei malati di melanoma al quarto stadio è vivo”, afferma l’americano James P. Allison, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2018. “Sono pazienti che prima del 2011, se non trattati, avevano davanti 7 mesi di vita” mentre ora “possiamo parlare di ‘cura’, termine impensabile fino a pochi anni fa, pure per ...

Premio Nobel Tokarczuk : temo l’avanzare dell’autocensura : La scrittrice polacca Olga Tokarczuk, Premio Nobel per la letteratura 2018 (ma riconoscimento conferitole lo scorso 10 ottobre), ha espresso forte preoccupazione e timori per casi di auto-censura da parte di scrittori in seguito alla vittoria dei sovranisti di Jaroslaw Kaczynski alle elezioni in Polonia. Il partito di destra governa dal 2015 e si appresta a farlo per altri 4 anni grazie al 45% delle preferenze raccolto a queste ultime elezioni. ...