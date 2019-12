Omicidio Improta | chiesto l’ergastolo per Paolo Spitaletta

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è conclusa da poco l’udienza per il delitto di Valentino, il 26enne di Montesarchio ucciso con due colpi di arma da fuoco, calibro 12, e poi carbonizzato in una Fiat Punto di proprietà della madre in località Cepino di Tocco Caudio, un luogo isolato sul Monte Taburno. Ergastolo per, difeso dall’avvocato Antonio Leone, e 20 anni a Pierluigi Rotondi, difeso dall’avvocato Elena Cosina. Sono queste le richieste di condanna presentate, nel rito abbreviato, dal sostituto procuratore Assunta Tillo dinanzi al giudice Francesca Telaro. Niente abbreviato, invece per Eugenio Perone, accusato di favoreggiamento e difeso dall’avvocato Vittorio Fucci e rinviato a giudizio al 23 gennaio. Presenti anche i familiari della vittima – genitori e tre sorelle – rappresentati dagli avvocati Federico ...

