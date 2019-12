Lautaro Inter | pericolo clausola | il Barcellona fa sul serio

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019): l’argentino continua a scrivere nuovi primati, ilfa sulper averlocontinua a sorprendere. E a scrivere, di conseguenza, nuovi primati. Come le 13 reti già messe a segno tra Serie A (8) e Champions League (5) in questo suo grande inizio di stagione. A 22 anni nessuno ha segnato tanto nei principali campionati europei. Un rendimento che sta trascinando l’, un rendimento che – però – non sta lasciando indifferenti le big d’Europa. E in particolar modo il, che – secondo Tuttosport – avrebbe messo l’argentino nel mirino per il dopo Suarez. Sulla testa di, infatti, pende unasarescissoria da 111 milioni di euro. Un’insidia in più per i nerazzurri in vista della prossima estate. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FINITA Triplice fischio al 'Meazza': doppietta di #Lautaro nel primo tempo, accorcia le distanze Valoti nella… - Inter : ??? | RADDOPPIO Grande azione dei ragazzi! ?? Palla in verticale per @RomeluLukaku9 che allarga per #Candreva, cros… - Inter : ?? | 16' - VANTAGGIO! Sentenza #Lautaro nei primi minuti! ?? Grande lavoro di #Brozovic che arpiona un pallone dai… -