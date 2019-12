Basket| Gli azzurri con sindrome di Down campioni del mondo : Storica impresa per la nazionale italiana di basket formata da atleti con sindrome di Down. I ragazzi allenati da Giuliano Bufacchi e Mauro Dessi hanno bissato il successo dello scorso anno a Madeira battendo in finale il Portogallo 36-22 La nazionale italiana di basket formata da atleti con sindrome di Down sale ancora una volta sul gradino più alto del podio. Gli azzurri continuano a regalare gioie ed emozioni, infatti, dopo il titolo iridato ...

Basket femminile - le migliori italiane dell’8^ giornata di Serie A1. Francesca Dotto trascina Schio - molto bene anche Tagliamento e Barberis : Nel weekend appena trascorso è andata in scena l’ottava giornata della Serie A1 di Basket femminile. L’incontro più atteso era sicuramente il derby veneto tra Famila Schio e Umana Reyer Venezia, che ha premiato le campionesse d’Italia in carica, le quali restano in vetta alla classifica insieme a Ragusa. Oltre alle veneziane, a staccarsi dal gruppo di testa è anche San Martino di Lupari, sconfitto nettamente in quel di Lucca. Come ...

L’ItalBasket con la sindrome di Down campione del Mondo - Marchisio : “Orgogliosi di voi” : Dopo la storica riconferma ai campionati mondiali da parte della Nazionale italiana dei ragazzi affetti dalla sindrome di Down, l'ex centrocampista della Juventus ha voluto celebrare la straordinaria impresa, via social: "Una squadra da sogno, orgogliosi di tutti questi ragazzi!". I complimenti erano arrivati anche dal presidente Pancalli: "Un Dream Team"

Basket - i migliori italiani dell’11a giornata di Serie A. Alessandro Gentile - Poeta - Spissu e Ruzzier protagonisti : L’undicesima giornata del campionato di Serie A ha mandato, involontariamente o forse no, messaggi chiari soprattutto nel reparto play per quel che riguarda i giocatori italiani (in sostanza, in Nazionale ce ne potrebbero anche essere due nuovi, stanti gli addii all’azzurro di Daniel Hackett e Luca Vitali). Sta ricoprendo una sorta di posizione di play occulto Alessandro Gentile, che fa il possibile per sopperire all’assenza di Aaron ...

Aspettando il Natale con il MiniBasket : gli appuntamenti in programma : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’arrivo del mese di dicembre porta con sé la gioia dell’attesa del Natale. Noi del Minibasket anche quest’anno abbiamo deciso di viverla insieme con una serie di 3 incontri dedicati alle categorie più piccole del Minibasket pulcini/paperine (per i nati 2013/14) e scoiattoli/libellule (per i nati 2011/12) infine una giornata speciale dedicata al movimento femminile denominata ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : 41-36 - gli ospiti reggono bene di fronte alla classe di Teodosic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’è un dato piuttosto curioso all’interno della partita: all’intervallo da tre punti 2/10 per Bologna, 3/10 per Cantù TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 8; CANTU’: Wilson 9 Annullato il canestro di Teodosic, perché per un niente aveva ancora la palla in mano quando si è illuminato il tabellone. Finisce dunque 41-36 il secondo quarto, con Cantù che sta tenendo bene assai il campo a ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019-2020 : vittorie in trasferta di Palermo e Torino negli anticipi : L’ottava giornata della Serie A1 di Basket femminile si è aperta con due anticipi, che hanno visto in entrambi i casi due vittorie in trasferta. La prima è quella di Palermo, che ha espugnato il campo di Costa Masnaga per 62-53; mentre la seconda è quella di Torino, che ha superato Bologna per 85-77. Importante successo di Palermo, che sale a quota quattro punti e raggiunge in classifica proprio la formazione lombarda. Una partita ...

Basket - Meo Sacchetti sul Preolimpico 2020 : “Serbia favorita - ma noi vogliamo giocarci le nostre chance” : Sono andati in scena quest’oggi i sorteggi per i tornei Preolimpici di Basket maschile e femminile che si terranno nel 2020. La sorte non è stata così benevola con l’Italia, inserita nel programma alla Stark Arena di Belgrado e dunque in casa della Serbia. Gli azzurri inizieranno la loro avventura nei Gruppo B con Porto Rico e Senagal, mentre nell’altro gruppo sono presenti la citata Serbia (padrona di casa), la Repubblica ...

Basket - Preolimpici 2020 : i calendari e tutte le date. Quattro tornei per gli ultimi quattro pass olimpici : Il sorteggio da poco effettuato dei quattro tornei Preolimpici offre scenari particolarmente interessanti da vedere tra Belgrado, Kaunas, Spalato e Victoria. In Serbia, tra la squadra di casa e la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ci sarà verosimilmente l’Italia, la maggiore delle rivali della formazione già argento olimpico a Rio 2016 e che ha recentemente cambiato guida tecnica, con Igor Kokoskov al posto di Sasha Djordjevic. A ...