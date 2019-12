Segui i soldi e trovi il deserto | siamo di fronte al fallimento della politica

Morales e Correa se ne sono andati : il socialismo andino è finito. ‘Segui i soldi’ - tanto per cambiare : Evo Morales ha fatto una scelta obbligata, ma responsabile, dopo l’ammutinamento della polizia, capendo pur se in ritardo che anche l’esercito lo avrebbe abbandonato. Dispiace che sia dovuto riparare in Messico come un manigoldo, pur non essendosi mai macchiato di crimini né di ladrocinio. Però la fine del suo ministro degli Interni di due anni fa, che venne linciato dai minatori per non essere stato capace di mediare nel conflitto ...