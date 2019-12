Mes | Salvini insiste | «Sui banchi del governo qualcuno mente»

Ue : Malpezzi - ‘Salvini aggressivo e bugiardo su Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Un leader aggressivo e bugiardo che, circondato soltanto da uomini urlanti e incattiviti, insulta governo e parlamento e se ne va, dopo aver raccontato una serie di menzogne. L’Italia meriterebbe un dibattito pubblico serio su un tema così importante. #Salvini #MES”. Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Simona Malpezzi, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento.L'articolo Ue: ...

E sul Mes va in scena l’ennesimo schiaffo di Conte a Salvini : Il secondo atto del "duello" fra Conte e Salvini termina con una vittoria "no Contest" del Presidente del Consiglio. Che ha linearmente difeso un (discutibile) percorso avviato quando al governo c'erano anche i leghisti. Di contro Salvini ha messo sul piatto slogan e propaganda. Glissando allegramente sulle sue responsabilità e su quelle dei suoi colleghi della Lega.Continua a leggere

Mes - Salvini a Conte : "Si vergogni" : 18.12 "Non risponderò agli insulti, mi spiace per lei perché chi vive di rabbia e rancore vive male". Così il leader della Lega, Salvini, rivolgendosi al premier Conte in Aula al Senato dopo l'informativa sul Mes. Salvini accusa: "Chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani è seduto lì". "State riducendo l'Europa a un centro commerciale dove guadagna chi ha già". Poi afferma di condividere le richieste del M5S: "Vogliamo modificare" ...

Salvini tenta di far breccia nei 5S Mes - la Lega scommette sulla crisi : Al di là delle dichiarazioni roboanti e ottime per la diretta televisiva e via social - come il "si vergogni" rivolto a Giuseppe Conte con cui ha concluso il suo intervento a Palazzo Madama - il senso politico del discorso di Matteo Salvini sul Mes è quello di tentare di far... Segui su affaritaliani.it

Mes - Matteo Salvini a valanga contro Conte : "Arrogante e uomo da poco - si vergogni" : "Qualcuno nel governo mente". Matteo Salvini è protagonista di un discorso stringato e violentissimo, contro Giuseppe Conte. Dopo che il premier ha riferito in Aula sul Mes, prende la parola il leader della Lega, che mette subito in evidenza le contraddizioni della maggioranza: "Condivido le richies

Salvini cita Confucio - attacca Conte e carica Di Maio : "Rischi enormi - fermate il Mes" : Matteo Salvini cita Confucio per replicare a Giuseppe Conte. “L’uomo superiore è calmo senza essere arrogante. L’uomo da poco è arrogante senza essere calmo”. Dagli scranni del Senato Matteo Salvini punta il dito contro Giuseppe Conte, denunciando i “rischi enormi” della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), “un trattato che svende il futuro dei nostri figli per ...

Mes - Salvini a Conte : “Si vergogni. Dovrà rendere conto agli italiani - le bugie hanno gambe corte” : "Sabato e domenica saremo in mille piazze italiane per raccogliere le firme necessarie per fermare il trattato e impedirvi di barattare il futuro dei nostri figli con le vostre poltrone. Da avvocato del popolo mi aspettavo attenzione per ciò che il popolo pensa. Ma il tempo è galantuomo e le bugie hanno le gambe corte. Un giorno l'Italia vi chiederà conto, e non vorrei essere nei vostri panni. In Umbria hanno già dato un giudizio su di lei, ...

Salvini spara su Conte e apre ai 5S 'Mes - condivido le vostre richieste' : "E' seduto li', chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani...". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama sul Mes, additando il premier Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Mes - Conte all'attacco : «Tutti i ministri del precedente governo sapevano». Salvini : a rischio risparmi degli italiani : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

"Che Salvini non studi i dossier è noto" Mes - "nessun ministro leghista obiettò" : "Nel Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 e' stata presentata e illustrata nel dettaglio la "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018" in cui si parlava della trattativa condotta anche... Segui su affaritaliani.it

Mes - Conte alla Camera all’attacco di Salvini e Meloni : «Contro di me accuse gravissime» : Dopo il muro contro muro nell’esecutivo sul Mes fra M5S e Pd, che è culminato nel vertice notturno di ieri sera, che sostanzialmente non ha sciolto il nodo delle posizioni contrapposte, è il momento del premier Conte che tiene la sua nota informativa, su richiesta delle opposizioni, sulle modifiche al Salva Stati prima alla Camera poi al Senato. Proprio a Palazzo Madama si attende un bis dello scontro fra il premier e Matteo Salvini del ...

Mes - Conte chiarisce e attacca : <br> "È noto che Salvini non studia i dossier" : Il Premier Giuseppe Conte oggi ha tenuto l'attesa informativa alla Camera dei Deputati sul Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità, noto anche come "salvastati". All'inizio del suo discorso, il Presidente del Consiglio ha subito attaccato le opposizioni, poi ha fatto una descrizione dettagliata di tutti i lavori relativi al trattato, facendo anche nomi e cognomi dei leghisti che hanno appoggiato il suo operato.Conte ha detto:"Dalle ...

Mes - Giuseppe Conte in aula attacca Salvini e Meloni : "Da loro accuse gravissime" : E venne il giorno in cui Giuseppe Conte si presentò in aula per riferire sul Mes. Siamo alla Camera, dove il premier - dopo il vertice infruttifero della notte in cui Pd e M5s non hanno raggiunto un'intesa - parla del fondo salva-Stati. Nel dettaglio si difende dalle accuse che piovono da parte di M